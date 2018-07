Com time misto, Atlético de Madrid vence e mantém distância do Real

O Atlético de Madrid venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e manteve a vantagem sobre o Real Madrid na segunda colocação do Campeonato Espanhol. O time do técnico Simeone foi a 75 pontos contra 71 da equipe de Cristiano Ronaldo.

O Real, no entanto, tem um jogo a menos e pode se aproximar na classificação. O líder é o Barcelona, que tem 83 pontos, e pode confirmar a taça ainda neste domingo, com três rodadas de antecedência. Para isso, precisa ao menos empatar com o Deportivo La Coruña, às 15h45, fora de casa.

Sem ter muito o que fazer para evitar a conquista do rival, o técnico Simeone tratou de poupar alguns titulares no duelo deste domingo, como Oblak, Giménez, Saúl e Griezmann. A prioridade da equipe madrilenha neste momento está na Liga Europa. Na quinta-feira, o Atlético receberá o Arsenal no jogo de volta da semifinal. As equipes ficaram no 1 a 1 na última semana, em Londres.

Mesmo sem todos os titulares em campo, o Atlético de Madrid foi superior ao Alavés. Depois de um primeiro tempo com poucas chances de gol, a equipe visitante desperdiçou ótima oportunidade de abrir o marcador aos 26 minutos da etapa final.

Vitolo sofreu pênalti e Fernando Torres foi para a bola. No entanto, o goleiro Fernando Pacheco, que havia acabado de entrar na partida, fez a defesa e manteve o placar inalterado. O Atlético ainda teve outro pênalti a seu favor, novamente sofrido por Vitolo. Desta vez Gameiro foi para a bola e converteu.

Na próxima rodada, a antepenúltima, o Atlético de Madrid recebe o Espanyol. O Alavés, que está em 13º lugar com 41 pontos, visitará o lanterna e já rebaixado Málaga.