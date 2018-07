Com time misto, Atlético-MG busca empate com Bahia

Atuando com um time misto visando o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, o Atlético Mineiro sofreu, mas empatou por 1 a 1 com o Bahia, neste sábado à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair perdendo, a equipe da casa buscou a igualdade no placar com um gol de Luan no segundo tempo.

O resultado levou a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi aos 15 pontos na 11.ª posição da tabela, enquanto o time baiano segue próximo à zona de rebaixamento, agora com nove pontos, na 16.ª colocação.

Sem Pierre e Emerson Conceição, suspensos, o Atlético ainda não teve neste sábado Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Leandro Donizete, todos poupados visando o duelo contra o Lanús, nesta quarta-feira, no Mineirão, onde a equipe brasileira tentará justificar o seu favoritismo após ter vencido o confronto de ida da final por 1 a 0, em Buenos Aires.

E, se aproveitando do fato de que o rival não contava com a sua força máxima, o Bahia abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da direita de Rhayner, Titi cabeceou no canto esquerdo do goleiro Victor.

Atrás no placar, o Atlético voltou para o segundo tempo com Pedro Botelho e Luan nos respectivos lugares de Alex Silva e Maicosuel. Já pelo lado baiano, logo aos 4 minutos da etapa final Demerson reclamou de dores na coxa e foi substituído por Adailton.

O Atlético conseguiu melhorar seu volume ofensivo, mas sofria para marcar. Primeiro Jô, aos 6 minutos, finalizou por cima do travessão após passe de Guilherme, que aos 10 também chutaria por cima da meta de Marcelo Lomba.

De tanto pressionar, o time da casa acabou premiado com o gol de empate aos 20 minutos. Após receber de Guilherme, Jô cruzou. A bola desviou em um defensor e acabou sobrando em ótimas condições para Luan cabecear para as redes.

O Atlético quase virou o placar em seguida, aos 24 minutos, em cabeçada de Leonardo Silva que acertou a trave. Do outro lado, porém, Victor evitou a derrota em bela defesa aos 38 minutos, após finalização de Guilherme Santos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 BAHIA

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Alex Silva (Pedro Botelho); Josué, Eduardo, Maicosuel (Luan) e Guilherme; Dátolo (Marion) e Jô. Técnico: Levir Culpi.

BAHIA - Marcelo Lomba; Diego Macedo, Demerson (Adailton), Titi e Guilherme Santos; Fahel, Uelliton e Léo Gago; Rhayner, Henrique (William Barbio) e Emanuel Bianchucchi (Branquinho). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Titi, aos 24 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 20 do segundo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Léo Gago, Henrique, Demerson e Titi (Bahia); Marcos Rocha, Guilherme e Jemerson (Atlético-MG).

PÚBLICO E RENDA - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).