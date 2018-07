Com time misto, Barcelona vence na Copa do Rei Com um time misto, sem diversos jogadores que servem às suas seleções nacionais, o Barcelona venceu nesta quarta-feira o modesto L''Hospitalet, da terceira divisão do futebol espanhol, por 1 a 0, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Rei. No jogo de volta, dia 21 de dezembro, no Camp Nou, o time de Pep Guardiola joga por um empate para ir às oitavas de final.