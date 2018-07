Com time misto, Chile bate Croácia nos pênaltis e vai à final da China Cup

Sem poder contar com diversos jogadores que atuam fora do futebol chileno, a seleção do Chile bateu a Croácia nesta quarta-feira, nos pênaltis, e avançou para a final da China Cup, torneio amistoso disputado em Nanning. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, os atuais campeões da Copa América e da Copa América Centenário avançaram por 4 a 1 nos pênaltis.

Pinares, atleta do Unión Española, abriu o placar para o Chile nesta quarta. Na segunda etapa, Andrijasevic deixou tudo igual. A Croácia também jogou bastante desfalcada, uma vez que seus melhores jogadores atuam no estrangeiro.

Nos pênaltis, alguns dos melhores jogadores chilenos marcaram, como Beausejour, atualmente na Universidad de Chile, e Eduardo Vargas, do Hoffenheim, ambos titulares da equipe principal chilena. O goleiro Toselli defendeu duas cobranças.

A final da China Cup, em Nanning, será no domingo, contra a Islândia, que na terça-feira havia vencido a China por 2 a 0. As equipes derrotadas nas semifinais jogam entre si no sábado.