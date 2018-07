Com time misto, Corinthians enfrenta a garra e a fé do Patriotas

Corinthians e Patriotas fazem o jogo da paciência contra a fé. Os colombianos respeitam tanto o adversário desta quarta-feira, às 21h45, em Itaquera, que até pediram ajuda divina para conseguir o maior feito de sua história e avançar na Copa Sul-Americana. No jogo de ida deu empate: 1 a 1.

Na sexta-feira, o Twitter oficial do Patriotas divulgou uma foto em que boa parte do elenco visitava o santuário El Topo, um dos mais importantes de Tunja. “É com a bênção da nossa mãe (Nossa Senhora do Milagre, padroeira do departamento de Boyacá, onde está o clube) que vamos por um sonho de toda a cidade de Boyacá: ‘Corinthians x Patriotas’”, diz o texto publicado na página do clube. Nos últimos dias, sempre que informa algo referente ao jogo, o clube publica uma frase motivacional: “Vamos por um sonho, Boyacá!”

A diretoria e jogadores do Patriotas, fundado em 2003, trata a partida desta noite como o mais importante de sua história. Por isso, toda ajuda é válida. “Não será jogo fácil e temos de entrar com garra e dar 100% para conseguir a classificação, o que seria algo histórico. Não vamos atacar de princípio, mas sim jogar em busca de espaço”, disse o goleiro Alvaro Villete.

O Corinthians sabe que precisará ter paciência para furar a retranca colombiana. Para isso, contará com a vontade extra de atletas que têm tido poucas oportunidades. Preocupado com o desgaste físico, o técnico Fábio Carille vai poupar Fagner, Rodriguinho, Romero e Jô e, em seus lugares, vão entrar Léo Príncipe, Marquinhos Gabriel, Clayton e Kazim, respectivamente. “Será o jogo da vida deles, mas também muito importante para nós, pois vale classificação e é a chance de a gente jogar”, disse Kazim.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, P. Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, M.Gabriel, G.Augusto e Clayton; Kazim.

Técnico: Fábio Carille.

PATRIOTAS: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Óscar Cabezas, Danilo Arboleda, Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Rafael Robayo, Larry Angulo, Edgardo Rito; Edis Ibargüen e Mauricio Gómez.

Técnico: Diego Corredor.

Juiz: Roberto Tobar (CHI).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 21h45.

TV: Globo.