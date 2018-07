Com time misto, Cruzeiro encara ABC por vaga na semifinal

As derrotas seguidas para Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, tinham como atenuantes a grossa gordura adquirida pelo Cruzeiro ao longo da competição de pontos corridos. Na Copa do Brasil, porém, não há chances para erro e a equipe mineira depende de um empate ou derrota por 1 a 0 - neste caso, a vaga vai para os pênaltis -, nesta quarta-feira, às 22 horas, contra o ABC, na Arena das Dunas, em Natal, para seguir na competição.

Apesar do temor por uma eliminação nas quartas de final, o que inviabilizaria a tríplice coroa, o técnico Marcelo Oliveira deverá mandar a campo na Arena das Dunas um time misto. No único treino antes da partida, nesta terça, indicou que vai poupar o lateral-direito Mayke, o volante Lucas Silva e o atacante boliviano Marcelo Moreno.

O time já não conta com dois titulares importantes: Ricardo Goulart, machucado, e Everton Ribeiro, que estava com a seleção brasileira em amistosos na Ásia. Eles não serão sacrificados para jogar pela Copa do Brasil. No fim de semana, devem voltar contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão.

No ABC, o treinador Moacir Júnior promete um time ofensivo, mas também escondeu como vai começar o jogo.