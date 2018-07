Com time misto e gol de Casemiro, Real Madrid vence Málaga e sobe para terceiro

Após avançar com muitas dificuldades às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid voltou a campo neste domingo e conquistou com bem mais facilidade o resultado que desejava e atingiu a terceira posição. Mesmo atuando fora de casa, o time derrotou o Málaga por 2 a 1, no Estádio La Rosaleda, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

A seis rodadas do fim, o Real Madrid passou a somar 67 pontos, em terceiro, com dois de vantagem para o Valência. Além disso, está a quatro do segundo colocado Atlético de Madrid e a 15 do líder disparado Barcelona. Já o Málaga está prestes a ter o seu rebaixamento decretado, pois segue na última posição com 17 pontos, a 14 da primeira equipe fora da zona de descenso.

Diante do lanterna do Espanhol e também em razão do desgaste pelo dramático duelo com a Juventus na última quarta-feira, o técnico Zinedine Zidane optou por nem levar Varane, Modric, Bale e Cristiano Ronaldo para Málaga. Além disso, deixou Kroos e Marcelo no banco de reservas.

Apesar disso, a escalação de um time misto foi mais do que suficiente para o Real Madrid dominar o duelo. O time criou e desperdiçou diversas chances de gol, a maior parte delas com Benzema, até abrir o placar. E foi com um belo gol, em cobrança de falta colocada e certeira de Isco, que defendeu o clube da casa entre 2011 e 2013, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Após o gol, o Málaga até equilibrou o duelo no restante da etapa inicial, mas sem ameaçar, de fato, a vantagem do Real Madrid. O cenário não se alterou muito no segundo tempo. E mesmo sem forçar muito, o time marcou novamente, aos 18 minutos. A jogada se iniciou com roubada de Casemiro, passou pelos pés de Benzema e Isco, até voltar ao brasileiro, que recebeu livre na cara da meta adversária para fazer 2 a 0. Já nos acréscimos, o Málaga conseguiu diminuir. Rolán recebeu passe na grande área e, se aproveitando de falha de Vallejo, finalizou às redes.

O Real Madrid voltará a jogar pelo Campeonato Espanhol na quarta-feira, quando visitará o Athletic Bilbao. No dia seguinte, o Málaga vai atuar como visitante contra o Levante.

Também neste domingo, o Getafe superou o Espanyol por 1 a 0, em casa, e chegou aos 42 pontos, na décima colocação. Já o time de Barcelona é o 16º, com 36. O único gol da partida foi marcado pelo uruguaio Damian Suarez, aos oito minutos da etapa final.