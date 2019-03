Com time misto e sem Ronaldo, Juventus é surpreendida pelo Genoa no Italiano

Cinco dias depois da heroica classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, a Juventus perdeu para o Genoa neste domingo, pela 28.ª rodada do Campeonato Italiano. O técnico Massimiliano Allegri decidiu dar um descanso a alguns de seus titulares e foi castigado, ao ver o time de Turim cair por 2 a 0, fora de casa.

Da equipe que derrotou o Atlético de Madrid por 3 a 0 na terça, somente cinco jogadores foram mantidos entre os titulares neste domingo. Herói da classificação ao marcar os três gols diante do time espanhol, Cristiano Ronaldo sequer ficou no banco de reservas.

Com uma escalação tão mudada, a Juventus viu o nível de seu futebol cair bastante. Depois de um primeiro tempo em branco, quem abriu o placar na etapa final foi o Genoa. Ex-jogador da equipe de Turim, Sturaro entrou em campo aos 25 minutos e marcou logo depois, em belo chute de fora da área.

Os visitantes, então, se lançaram ao ataque e acabaram levando o segundo no contragolpe. Kouamé tocou para o veterano Pandev, de 35 anos, que finalizou cruzado para definir o placar. Nem mesmo as entradas de Bernardeschi e Spinazzola, titulares na terça-feira, impediram a derrota da Juventus.

O resultado, porém, pouco muda a situação do time de Turim na tabela. Afinal, a Juventus continua disparada na liderança do Italiano, com 75 pontos, 18 à frente do segundo colocado Napoli, que ainda atua neste domingo. Por outro lado, o Genoa é o 12.º colocado, com 33 pontos, agora a 11 da zona de rebaixamento.

Com a pausa no calendário para as partidas das seleções nacionais, a Juventus só volta a campo no dia 30 de março, quando encara o desesperado Empoli em casa, pelo Italiano. No mesmo dia, o Genoa visita a Udinese.