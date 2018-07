Com time misto, Flamengo pega o Palestino para avançar na Copa Sul-Americana

Com boa vantagem conquistada no primeiro jogo - vitória por 1 a 0 -, o Flamengo recebe o Palestino, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Assim como no confronto de ida, no Chile, o técnico Zé Ricardo opta por um time misto para o jogo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para confirmar a classificação às quartas de final, o time rubro-negro pode até empatar a partida para avançar. Caso perca por 1 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Qualquer outra derrota coloca o time chileno na próxima fase, em confronto contra o vencedor de San Lorenzo (Argentina) e La Guaíra (Venezuela).

Focado no Campeonato Brasileiro, onde persegue o líder Palmeiras, com apenas um ponto atrás (54 a 53), Zé Ricardo decidiu poupar o zagueiro Réver, o lateral-esquerdo Jorge, o volante Willian Arão e os meias Diego, Everton e Gabriel. Além dos cinco atletas, o treinador ainda pode dar um descanso para o goleiro Alex Muralha, que foi relacionado, mas que pode ficar no banco de reservas.

Diante de tantas mudanças, o atacante Emerson pode ganhar nova chance. Sem começar um jogo como titular desde maio, primeiro por lesão e depois por opção técnica, o jogador foi o autor do gol que garantiu a vitória sobre o Palestino e tem recuperado espaço no time.

O gol na semana passada quebrou um jejum de seis meses. Até então, o último gol do jogador havia sido no dia 12 de março contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Além de Emerson, Rodinei, Juan, Chiquinho, Cuéllar e Alan Patrick devem figurar no time titular no lugar dos jogadores que foram poupados.

Para a decisão no Brasil, o Palestino perdeu o goleiro titular, Dario Melo, por lesão. O escolhido para a posição será González. No meio de campo, Diego Torres pode ganhar a vaga de Paredes.