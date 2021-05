Com time misto, Fluminense derrota Portuguesa e reencontra Flamengo na final

Com time misto, o Fluminense precisou contar com mais uma grande atuação da jovem estrela Kayky para carimbar a vaga na final do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, Roger Machado escalou uma equipe cheia de reservas, mas o Flu derrotou a Portuguesa por 3 a 1, no Maracanã, no segundo jogo da semifinal. O jogo de ida tinha terminado empatado por 1 a 1. Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Kayky anotaram os gols tricolores. Chay descontou.

O adversário do Flu na final será o Flamengo. Os times se enfrentam em dois jogos a partir do próximo final de semana. As equipes decidiram o Estadual no ano passado, com os rubro-negros levando a melhor nos pênaltis.

Leia Também Flamengo goleia Volta Redonda e vai à final do Carioca com placar total de 7 a 1

Por ter melhor campanha, o Flu jogava pelo empate para se classificar. A equipe tricolor sofreu no primeiro tempo, que terminou empatado. No segundo tempo, com a entrada de Kayky, o time deslanchou e construiu a vitória.

Com um olho na Copa Libertadores no meio de semana, Roger mandou a campo um time misto. Dos titulares, apenas Marcos Felipe, Nino, Martinelli e Yago Felipe foram a campo. A Portuguesa não quis nem saber e se impôs no começo do jogo. Logo aos 7 minutos, Muniz mandou de longe e o goleiro tricolor fez boa defesa no cantinho.

Em meio às dificuldades, a qualidade técnica acabou fazendo a diferença para o Fluminense. Aos 21, Yago abriu o placar com belo gol. O meio-campista tabelou com Ganso na entrada da área e finalizou colocado. A bola tocou na trave e entrou.

O segundo quase saiu logo em seguida. Na marcação pressão, Egídio recuperou a bola no campo de ataque e colocou na área. Diego Guerra, zagueiro da Portuguesa, apareceu no momento certo para evitar a finalização de Abel Hernandez.

A Portuguesa empatou ainda no primeiro tempo. Jhulliam recebeu em velocidade e foi derrubado por Marcos Felipe: pênalti. Assim como na primeira partida, Chay cobrou com perfeição e deixou tudo igual, aos 43 minutos.

Apagado no primeiro tempo, Cazares deu lugar a Kayky, outro titular, na segunda etapa. Com a velocidade do jovem, o Flu retomou a frente do placar logo após a volta dos vestiários. Aos 10, o próprio atacante recebeu pela direita e finalizou. Gabriel Teixeira apareceu na segunda trave para completar para o gol. Pouco antes, Egídio havia acertado a trave em cobrança de falta.

A defesa do Flu deu um susto aos 20 minutos em recuo errado de Manoel. Marcos Felipe saiu bem do gol e impediu que Jhulliam deixasse tudo igual novamente.

Joia do Fluminense, Kayky estava impossível e marcou o terceiro aos 21. Ele recebeu na intermediária, arrancou, passou fácil pelos marcadores da Portuguesa e finalizou entre as pernas de Neguete.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 x 1 PORTUGUESA

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Egídio; Yago Felipe (Wellington), Martinelli (Calegari) e Ganso (Lucca); Gabriel Teixeira, Cazares (Kayky) e Abel Hernández (Bobadilla). Técnico: Roger Machado.

PORTUGUESA - Neguete; Watson, Pedro Carrerete (Andrezinho), Diego Guerra e Luis Gustavo; Mauro Silva, Muniz e Cafu (Rafael Pernão); Romarinho (Patrick Valverde), Chay (Robert) e Jhulliam (Douglas Eskilo). Técnico: Felipe Surian

GOLS - Yago Felipe, aos 21, e Chay (pênalti), aos 43 minutos do primeiro tempo. Gabriel Teixeira, aos 10, e Kayky, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yago Felipe, Wellington e Bobadilla (Fluminense); Diego Guerra, Luiz Gustavo, Chay, Robert e Douglas Eskilo (Portuguesa).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).