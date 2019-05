Com time misto, Grêmio encara Avaí em busca da primeira vitória no Brasileirão

O Grêmio viaja para Florianópolis em busca de reabilitação. Depois de perder para o Santos por 2 a 1, em casa, o time de Renato Gaúcho entra em campo pressionado contra o Avaí na Ressacada, às 19h15 desta quarta-feira, precisando vencer para buscar a recuperação na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador já sabe que tem problemas no time titular.

O zagueiro Kannemann, o volante Maicon e o meia Alisson não viajaram com a delegação e permaneceram em Porto Alegre sob cuidados médicos. Jean Pyerre estava com dores no ombro direito e era considerado como dúvida, mas viajou com o restante do grupo. Titular em quase todos os jogos, ele pode ser preservado e dar lugar a Luan no meio de campo.

Kannemann chegou a treinar com o elenco nesta terça-feira, mas foi poupado por Renato para a sequência de jogos. Michel já é apontado como titular. Diego Tardelli, que entrou muito bem contra o Santos, pode ganhar a posição de Alisson, tornando o time mais ofensivo. Por fim, Thaciano e Rômulo brigam pela vaga de Maicon como segundo volante.

Renato só vai se dar ao luxo de mandar time misto contra o Avaí porque está de olho na sequência de jogos do Grêmio. No domingo, o clube enfrenta o Fluminense em Porto Alegre, às 19 horas, e depois já tem decisão diante do Universidad Católica, do Chile, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time está a um empate das oitavas de final.