Com time misto, Grêmio encara Red Bull Bragantino para tentar 3ª vitória seguida

Ainda tentando empolgar na temporada, o Grêmio terá oportunidade preciosa nesta segunda-feira para emplacar sua terceira vitória consecutiva, algo raro em 2020. A chance será contra o Red Bull Bragantino às 20 horas, na sua Arena, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Os dois triunfos anteriores foram obtidos em competições diferentes. No fim de semana, os gaúchos derrotaram o Athletico-PR, pelo Brasileirão. No meio de semana, a vitória foi sobre o Juventude, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Somente em outros três momentos do ano o time comandado por Renato Gaúcho venceu três seguidas, o que mostra a irregularidade do Grêmio em 2020.

Se somar os três pontos neste feriado, a equipe gaúcha terminará o turno em alta, com três vitórias em quatro jogos no Brasileirão, uma sequência promissora para a segunda metade do campeonato. De quebra, o time encostaria no G-6, o grupo de classificação à Copa Libertadores, mostrando evidente evolução em comparação ao início da competição.

Para tanto, Renato Gaúcho não deve contar com força máxima em campo. Ele indicou que deve poupar alguns titulares, visando o jogo da volta contra o Juventude, na quinta-feira, em Caxias do Sul.

Um dos que deve começar no banco de reservas é Pepê, referência do ataque gremista. Assim, o argentino Diego Churín pode fazer sua estreia. Ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira.

Jean Pyerre e Everton também podem aparecer entre os titulares do setor ofensivo gremista. Mesmo recuperado de lesão, o meia-atacante Alisson ainda não deve voltar ao time nesta segunda-feira. Ele ainda está retomando a forma física. No meio-campo, Maicon é opção e pode começar como titular na vaga de Lucas Silva.

Na defesa, estão recuperados de lesão o lateral-esquerdo Guilherme Guedes e o zagueiro Paulo Miranda. Eles estão à disposição de Renato Gaúcho, mas somente Paulo Miranda deve ser titular neste feriado, formando dupla de zaga com David Braz.