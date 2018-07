Com time misto, Grêmio joga fora contra o Figueirense O Grêmio viaja neste fim de semana para Florianópolis, onde enfrenta o Figueirense, neste domingo, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com 67 pontos, o time gaúcho está em segundo lugar, um ponto à frente do Atlético Mineiro.