Com time misto, Grêmio só empata com o Passo Fundo

PASSO FUNDO - O Grêmio sofreu neste domingo o seu segundo tropeço seguido no Campeonato Gaúcho. Depois de perder para o Cruzeiro no meio de semana, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo visitou o Passo Fundo e não saiu de um empate 1 a 1, utilizando uma equipe mista, sem diversos titulares.

Luxemburgo, aliás, fez questão de comandar a equipe no banco de reservas apesar do falecimento da sua mãe, nesta manhã. O treinador afirmou que cumpriria seu dever profissional e que depois da partida viajaria para o velório.

O jogo foi bastante movimentado no primeiro tempo, com chances para os dois lados. Grohe salvou o Grêmio, enquanto Kleber colocou uma bola na trave. O gol gremista veio aos 42 minutos, quando Mário derrubou Kleber na área. O chileno Vargas cobrou com categoria e fez 1 a 0.

Guilherme Biteco teve duas chances de gol em bola parada, sempre colocando força demais no cruzamento. Numa, acertou o travessão. Em outra, o goleiro se recuperou e salvou. Depois, ele saiu para Fábio Aurélio fazer sua estreia, mais de 300 dias depois de ser apresentado.

O Passo Fundo, porém, chegou ao empate. O gol do time do interior saiu aos 30 minutos da segunda etapa, quando Diego Miranda arriscou de longe a acertou o ângulo esquerdo de Marcelo Grohe. O Passo Fundo segue líder do Grupo A, com 11 pontos. O Grêmio, em segundo, tem 10.