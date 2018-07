Com time misto, Grêmio tenta sair dos últimos lugares

O time perdeu as últimas três partidas que disputou, tomou a impressionante marca de 12 gols em quatro jogos, foi eliminado da Copa do Brasil e permanecerá na zona de rebaixamento para a Série B se for derrotado pelo visitante.

A missão de tirar o time tricolor do atoleiro será confiada a uma equipe mista. O técnico Silas não conta com o zagueiro Mário Fernandes, o lateral Neuton e o atacante Borges, contundidos, e com o meia Douglas, suspenso. Os substitutos para a defesa são Ozeia e Joílson, enquanto Maylson deve entrar no meio de campo e Willian no ataque.