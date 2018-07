Com time misto, Inter vira jogo e vence o Goiás

O time misto do Internacional reagiu, venceu de virada o Goiás por 3 a 2, neste domingo, no Serra Dourada, e somou os seus primeiros pontos neste Campeonato Brasileiro. A surpreendente reação deixou o adversário na zona de rebaixamento, ainda sem pontuar após duas rodadas.

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

No jogo em Goiânia, o time do Internacional, que está mais focado nas quartas de final da Copa Libertadores, se mostrou lento e jogando apenas nos contra-ataques na primeira etapa. O Goiás, mais ofensivo, aproveitou apenas dois dos nove ataques que fez para convertê-los em gols.

Everton Santos fez 1 a 0, aos 30 minutos, acertando o ângulo esquerdo e sem chance de defesa para o goleiro Lauro. Aos 41min, o volante Amaral ampliou para 2 a 0.

No segundo tempo, porém, o Inter voltou mais rápido e equilibrou o jogo. Walter comandou a reação e o time gaúcho virou o placar marcando três gols dentro de um intervalo de apenas 23 minutos.

O primeiro gol do Inter saiu aos 14 minutos da etapa final. Subindo em velocidade, Wendell foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Walter cobrou a penalidade no canto direito do goleiro e descontou.

Depois, Walter bateu de fora da área, forte, no ângulo esquerdo de Fábio, e empatou o confronto em 2 a 2 aos 29 minutos. Por fim, aos 37 min, Walter deu um lençol no goleiro Fábio e foi derrubado. Giuliano cobrou a penalidade e virou o placar: 3 a 2. "Fizemos uma boa partida, mostrados que somos jogadores reservas mas temos muito valor", disse o meia Giuliano, da equipe gaúcha, no final do jogo.

Pelo lado do Goiás, como se não bastasse uma nova derrota, a equipe terá novas baixas em seu elenco. Após perder o meia Fernandão para o São Paulo, o meia Rojas pediu rescisão do contrato e o também meia Mateus está de malas prontas para voltar ao Criciúma. Para completar, o atacante Felipe disse à diretoria do Goiás que prefere jogar no exterior a ficar no clube.

Na próxima rodada, o Goiás pega o Botafogo no Engenhão, no próximo sábado. Já o Internacional receberá o São Paulo, domingo, no Olímpico.

GOIAS 2 x 3 INTERNACIONAL

Goiás - Fábio, Marcão, Augusto, Rafael Tolói e Wellington Saci (Deyvid Sacconi); Wendel Santos, Amaral, Fábio Bahia e Everton Santos; Daniel Lovinho (Romerito) e Rafael Moura. Técnico: Emerson Leão.

Internacional - Lauro; Glaydson, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Juan; Derley, Wilson Matias, Giuliano e Walter (Leandro); Taison (Everton) e Edu (Ney). Técnico: Jorge Fossati.

Gols: Everton Santos, aos 30, e Amaral, aos 41 minutos do 1º tempo; Walter, aos 14 e aos 29, e Giuliano aos 37 minutos do 2º tempo.

Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES).

Cartões Amarelos: Rafael Moura, Wendel, Amaral e Fábio (Goiás); Everton (Internacional).

Renda: R$ 61.900,00.

Público: 3.731 pagantes.

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO).