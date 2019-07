Com time misto, Inter visita o Athletico-PR por primeira vitória fora

Na próxima semana, o Internacional tem pela frente um confronto decisivo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e um Gre-Nal. Antes, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, enfrenta o Athletico-PR, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Fica, então, difícil não esperar pela escalação de uma equipe mista diante dos paranaenses.

Mesmo que os gaúchos ocupem uma posição de destaque na competição nacional, com 16 pontos, o sonho pelo título que não ocorre há 40 anos não deve ser o suficiente para fazer com que o técnico Odair Hellmann opte pela força máxima no jogo deste fim de semana.

O time gaúcho deve mesmo tentar sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão com um time repleto de reservas, uma vez que terá de reverter, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, a derrota de 1 a 0 sofrida para o Palmeiras em São Paulo se quiser avançar às semifinais da Copa do Brasil.

No planejamento da equipe gaúcha, o clássico com o Grêmio, no dia 19, válido pela competição de pontos corridos, obviamente também está à frente numa escala de importância.

Sendo assim, um dos atletas que deve ter chance na equipe diante do Athletico é o zagueiro Roberto. Com as ausências de Victor Cuesta, suspenso, e Rodrigo Moledo, que ainda está voltando de lesão, ele deve formar dupla com Emerson Santos na Arena da Baixada.

"Será um jogo duro. Independente de quem for jogar, tem que entrar e aproveitar a oportunidade. Vamos buscar a vitória. Domingo, quem for para lá (em Curitiba), vai para buscar a vitória", comentou Roberto.

Outra ausência praticamente certa é a do atacante Paolo Guerrero, que, devido à campanha desgastante com a seleção peruana na Copa América, deve ser poupado. Pelo mesmo motivo, o meia D'Alessandro, que tem tudo para ser titular diante do Palmeiras, também fica de fora. O lateral-direito Zeca, por sua vez, contundido, continua de fora.