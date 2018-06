Com time misto, Jean Mota prevê Santos 'fechadinho' contra o Luverdense

Depois de golear por 5 a 1 na ida, na Vila Belmiro, o Santos reencontra o Luverdense nesta quinta-feira, na casa do adversário, para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com a classificação encaminhada e pensando no clássico do fim de semana com o São Paulo, o técnico Jair Ventura decidiu poupar alguns nomes, que sequer viajaram com a delegação.

Até por conta dos desfalques, e do forte calor em Lucas do Rio Verde, a expectativa é de um Santos mais fechado, esperando o Luverdense, que tentará um "milagre". "O calor vai ser para os dois lados. Eles já estão acostumados, mas a gente tem a vantagem, vai procurar não se desgastar tanto, jogar fechadinho, nos contra-ataques", projetou o meia Jean Mota.

Apesar de ressaltar a ótima situação do time paulista, o próprio jogador garantiu que o confronto ainda não está decidido. "Temos uma vantagem importante, mas a gente sabe como é o futebol. Temos que respeitar o time deles, que é bom, estar preparados para não sermos surpreendidos."

Será também a oportunidade para Jair observar alguns nomes que vêm tendo menos chances de atuar. E quem for bem, pode se tornar opção também para o duelo diante do São Paulo no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a proximidade do confronto regional, Jean Mota garantiu que a cabeça da equipe está apenas na Copa do Brasil. Pelo menos até quinta-feira. "Temos que pensar só nesse jogo. Não adianta pensar no clássico, porque podemos ser surpreendidos", considerou.