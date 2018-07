Com time misto, Real Madrid dá vexame e perde mais uma no Espanhol

MADRI - O time misto de Real Madrid deu vexame neste sábado e praticamente confirmou o já esperado título do Barcelona no Campeonato Espanhol. Em casa, o time madrilenho perdeu por 3 a 2 para o Zaragoza, que briga contra o rebaixamento, e pode fechar o dia 11 pontos atrás do seu maior rival, a quatro rodadas do final da competição. Com justiça, deixou o Santiago Bernabéu sob vaias da própria torcida.

Se há uma semana o Real vinha de uma vitória histórica sobre o Barcelona e comemorava uma goleada de 6 a 3 sobre o Valencia, na casa do adversário, com um time reserva, agora a situação é completamente oposta. O time de Madri perdeu para o maior rival na Liga dos Campeões e fez feio com praticamente todos os titulares em sua própria casa.

A derrota faz o Real Madrid parar nos 80 pontos no Espanhol. O resultado só não foi pior por que o Barcelona também perdeu na rodada - por 2 a 1, diante da Real Sociedad - e permaneceu com 88 pontos. Na outra ponta da tabela, o Zaragoza foi a 39 pontos e deu um salto de cinco posições, se afastando da briga contra o rebaixamento, que começa pelo Osasuna, que tem 35. Todos os adversários contra o descenso, porém, ainda jogam na rodada.

Poupando apenas Cristiano Ronaldo, Lass, Xabi Alonso e Albiol entre os relacionados, Mourinho não enfraqueceu muito seu time neste sábado. Kaká começou jogando e teve a companhia de jovens como Nacho, Granero e Canales, que deixaram o campo já no começo do segundo tempo para a entrada dos titulares das posições: Marcelo, Özil e Di Maria. Não adiantou.

A esta altura do jogo, o Zaragoza já vencia por 2 a 0, gols de Lafita e Doblas, este de pênalti. Com um gol de Sergio Ramos, o Real Madrid voltou para o jogo aos 16 minutos do segundo tempo. Num contra-ataque aos 31, Lafita voltou a abrir dois gols de vantagem para os visitantes.

A seis minutos do fim, Benzema marcou e deu nova esperança para o Real Madrid, que partiu para o desespero. Na melhor chance, Özil levantou na área, Kaká cabeceou e Doblas ia levando um frango, mas salvou depois em cima da linha. Mesmo com os seis minutos de acréscimos, não deu tempo do time de Mourinho empatar. De quebra, ainda perdeu Ricardo Carvalho, expulso.

