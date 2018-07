Com time misto, Real Madrid goleia por 6 a 2 e segue junto com Barcelona na ponta

Até mesmo com um time recheado de jogadores reservas o Real Madrid ganha com facilidade no Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, com uma equipe mista, o time da capital não teve trabalho para golear o La Coruña por 6 a 2, mesmo jogando no estádio Riazor, em La Coruña. O resultado mantém acirrada a disputa pelo título da temporada com o rival Barcelona.

Mais cedo, o time da Catalunha também goleou - fez 7 a 1 no já rebaixado Osasuna, no estádio Camp Nou. Assim, Barcelona e Real Madrid estão empatados com 78 pontos e a equipe catalã leva vantagem no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. Só que essa liderança é provisória, pois o clube da capital tem uma partida a menos - contra o Celta, fora de casa, a ser realizada em alguma data em maio, antes da 38.ª e última rodada.

Do outro lado da tabela de classificação, o La Coruña se vê envolvido na luta contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o time da Galícia é o 16.º colocado e tem sete pontos de vantagem para o Sporting Gijón, o primeiro dentro da zona de degola. Com mais quatro rodadas em disputa, uma vitória será o suficiente para se garantir na primeira divisão na próxima temporada.

Em campo, o Real Madrid não deu tempo para o La Coruña "respirar". Logo com 55 segundos, já abriu o placar com o centroavante Alvaro Morata. Aos 14 minutos, depois de perder algumas chances, o meia colombiano James Rodríguez marcou o segundo gol. Tentando se refazer do massacre que sofria, o time da casa conseguiu diminuir aos 35 com Florin Andone, mas levou um balde de água fria antes do intervalo. Aos 44, Lucas Vázquez anotou o terceiro dos merengues.

O segundo tempo começou em um ritmo mais lento e pouca coisa foi criada nos primeiros 20 minutos. Aos 22, James Rodríguez marcou mais uma vez e fez 4 a 1. Na parte final da partida saíram mais três gols. Aos 32, Isco anotou o quinto do Real Madrid, Joselu diminuiu para o La Coruña aos 39 e o volante brasileiro Casemiro, em um chute de fora da área aos 42, fechou a goleada do time de Madri.

OUTROS JOGOS

Mais duas partidas foram realizadas nesta terça-feira. Na briga por vaga na Liga Europa, a Real Sociedad conseguiu uma importante vitória ao bater o Valencia por 3 a 2, no estádio Mestalla, em Valência. Com um gol de pênalti do centroavante brasileiro William José (ex-São Paulo, Santos e Grêmio), o time basco chegou a abrir três gols de vantagem, mas permitiu que a equipe da casa assustasse com dois gols na parte final da partida.

Com os três pontos, a Real Sociedad foi a 58 e assumiu a sexta colocação, que dá vaga nos playoffs da Liga Europa. O time de San Sebastian ultrapassou o rival Athletic Bilbao, que tem 56 e joga nesta quinta-feira contra o Betis, em Bilbao. O Valencia, com 40 pontos, é o 12.º colocado e não tem mais aspirações na temporada.

Por fim, na luta para fugir do rebaixamento, o Leganés derrotou o Las Palmas por 3 a 0, em casa. Assim, chegou aos 30 pontos, em 17.º lugar, e abriu seis de vantagem para o Sporting Gijón. O clube das Ilhas Canárias tem 39 e está em 13.º.