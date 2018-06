Com time misto, Santos defende vantagem contra Luverdense na Copa do Brasil

Com um time misto, o Santos enfrenta o Luverdense nesta quinta-feira, às 19h15, no Passo das Emas, colocando em jogo a larga vantagem conquistada no duelo de ida das oitavas de final, o que o deixa em condição favorável para confirmar o seu favoritismo e avançar de fase.

Há uma semana, o Santos goleou o Luverdense por 5 a 1, na Vila Belmiro, o que permitiu ao técnico Jair Ventura decidir dar um descanso para alguns dos seus principais jogadores, sendo que cinco titulares nem precisaram enfrentar a desgastante viagem para Lucas do Rio Verde (MT), onde o time poderá perder por até três gols de diferença para se garantir nas quartas de final.

Jair optou por deixar os laterais Dodô e Victor Ferraz de fora do duelo com o Luverdense, assim o volante Alison e os dois principais atacantes do elenco, Gabriel e Rodrygo. Além disso, a formação titular estará ainda mais desfalcada em função da ausência de jogadores lesionados. São os casos do zagueiro David Braz, dos volantes Renato e Guilherme Nunes e do atacante Bruno Henrique.

Assim, ainda que Jair não tenha confirmado a escalação, o Santos atuará com uma formação bastante modificada no setor defensivo, com apenas dois jogadores considerados titulares, o goleiro Vanderlei e o zagueiro Lucas Veríssimo.

Até por isso, e também pela vantagem adquirida no primeiro compromisso, o Santos deverá adotar uma postura mais defensiva no Passo das Emas. "Nós temos uma boa vantagem, então vamos procurar não nos desgastar. Vamos jogar fechadinhos, nos contra-ataques, para surpreendê-los", afirmou o meia Jean Mota, que voltará a ser improvisado na lateral esquerda santista.

Ainda que com a classificação praticamente assegurada, o compromisso será importante para alguns jogadores do elenco. É o caso de Daniel Guedes, que perdeu a titularidade da lateral direita após a derrota por 5 a 1 para o Grêmio. E também de Léo Cittadini, que está recuperado de uma entorse no tornozelo direito que o deixou fora dos últimos dois compromissos do time.

"O professor preferiu poupar alguns jogadores, mas temos um elenco forte. Vai ser ótimo para os jogadores que entrarão na equipe, pois eles terão a chance de mostrar que podem ajudar o Santos quando for necessário", acrescentou Jean Mota.

O compromisso com o Luverdense também pode ser a última oportunidade para Vitor Bueno se firmar como "camisa 10" do time. Ele participou dos últimos dois jogos do time, mas teve atuações apagadas. "Muitos queriam o Vitor Bueno como solução do camisa 10 e ele jogou duas vezes. No decorrer dos jogos a gente vai ver o que o treinador achou", afirmou, recentemente, Jair.

Além do Luverdense, outro desafio para o Santos deverá ser o desgaste. Os jogadores relacionados por Jair deixaram o CT Rei Pelé às 7 horas da terça-feira, viajando de avião até Cuiabá, onde treinaram no mesmo dia. E na quarta o elenco viajou de ônibus cerca de 340 quilômetros entre a capital do Mato Grosso e Lucas do Rio Verde.

Precisando de uma vitória por quatro gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis e de cinco para se classificar diretamente às quartas de final, o Luverdense ainda tem na memória o primeiro tempo do duelo na Vila Belmiro na semana passada. Naquela oportunidade, o time abriu o placar e só foi ao intervalo com o placar empatado por 1 a 1 por ter desperdiçado algumas chances de gol.

Além disso, o time goleou o Volta Redonda por 4 a 1 na última segunda-feira, em casa, se recuperando na Série C ao ascender para sexta posição no Grupo B, com seis pontos somados em cinco rodadas. Assim, ainda que a classificação seja um meta difícil, o time ao menos espera deixar a Copa do Brasil de modo honroso.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE x SANTOS

LUVERDENSE - Diogo Silva; Itaqui, André Ribeiro, Kaique e Paulinho; Moises, Lorran, Ariel e Rafael Silva; Lucas Braga e Paulo Renê. Técnico: Luizinho Vieira.

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jean Mota; Yuri, Léo Cittadini e Vitor Bueno; Copete, Eduardo Sasha e Arthur Gomes. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).