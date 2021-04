Com time misto, Santos volta ao Paulistão em busca da reação no Grupo D

Quase um mês depois, o Santos volta a campo pelo Paulistão neste sábado, às 22 horas, para enfrentar o Botafogo na Vila Belmiro. Em jogo antecipado da nona rodada, o time comandado por Ariel Holan busca manter a reação que vinha exibindo antes da paralisação do Estadual, causada pelo agravamento da pandemia de covid-19 no Estado de São Paulo.

Antes da interrupção, o Santos fazia campanha sofrível, com dois empates nas duas primeiras rodadas e uma dura goleada sofrida diante do São Paulo, por 4 a 0. Porém, em seu último jogo, venceu o Ituano por 2 a 1, no dia 13 de março.

O primeiro triunfo aliviou a situação santista no Grupo D. É agora o terceiro colocado, com os mesmos cinco pontos do Guarani, o vice-líder. O Mirassol lidera, com oito. Somente os dois primeiros colocados avançam às quartas de final.

A posição, contudo, não reflete mais a situação do time na temporada. Após a primeira vitória no Paulistão, o Santos superou a primeira fase preliminar da Copa Libertadores e venceu o San Lorenzo na ida da segunda fase, na Argentina.

A confiança foi recuperada graças ao trabalho de Ariel Holan com a nova geração dos "Meninos da Vila", principalmente na "intertemporada" de duas semanas em Atibaia. Como não podia treinar em Santos, o clube foi para o interior, onde o argentino pôde começar a impor seu estilo à equipe.

Neste período, os jogadores jovens mais jovens do elenco, caso dos atacantes Ângelo, de 16 anos, e Marcos Leonardo, de 17, cresceram no time. E a mistura entre crias da base e atletas mais experientes, como Marinho e Soteldo, parece estar dando liga na equipe de Holan.

O momento dos adolescentes é tão favorável que o treinador deve poupar alguns deles neste sábado, quando vai mandar a campo uma formação mista. O foco agora é na partida da volta contra o San Lorenzo, na terça, em Brasília. O confronto vale vaga na fase de grupos da Libertadores.

Além disso, o time foi pego de surpresa com o anúncio da nova tabela do campeonato pela Federação Paulista de Futebol na tarde de sexta. O Santos já havia treinado e Holan não teve a oportunidade de testar a equipe que enfrentará o Botafogo neste sábado.

BOTAFOGO

Do outro lado, os visitantes lutam contra o rebaixamento, ainda em busca da primeira vitória. A principal novidade do Botafogo estará no banco de reservas, onde Argel Fuchs assumiu a vaga de Alexandre Gallo. O novo comandante mantém seu estilo de grande motivador para tentar reverter a situação do time na tabela.

"O nosso grupo é bom e vai começar a mostrar isso a partir deste jogo. A paralisação foi ruim, de forma geral, para todos, mas acabou me ajudando porque pude conhecer melhor o grupo", declarou.

Antes da paralisação, o Botafogo não conseguiu fazer boas partidas. Com um empate e três derrotas, ocupa a quarta e última posição do Grupo A, com apenas um ponto. Na classificação geral, o time está na lanterna (16º), formando a zona de rebaixamento com o São Caetano, que também tem um ponto.

Com a fraca campanha, Gallo foi demitido em 1º de abril e o clube acertou a chegada de Argel Fuchs, que retorna após dez anos para evitar o rebaixamento.

Como o último jogo do Botafogo foi em 13 de março, na derrota por 1 a 0 diante da Ponte Preta, é natural que haja novidades no time. Entre os 20 relacionados, Argel Fuchs terá o volante John Everson, de 21 anos, contratado durante a parada. O lateral direito Marlon, o zagueiro Matheus Santos, o volante Vinícius Kiss e o atacante Luketa, que ficaram fora do duelo contra a Ponte Preta por covid-19, estão recuperados e também estão na lista.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x BOTAFOGO-SP

SANTOS - João Paulo; Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Kevin Malthus e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Leonardo.

BOTAFOGO-SP - Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson Santos, Victor Bolt, Renatinho e Vinícius Kiss; Dudu Hatamoto e Richard. Técnico: Argel Fuchs.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos

HORÁRIO - 22 horas.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos