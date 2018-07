Inter encara Flu para esquecer goleada histórica

O clima no Internacional é o pior possível. Eliminado na Copa Libertadores, sem técnico e vindo de uma goleada histórica por 5 a 0 para o arquirrival Grêmio, o time colorado precisa desesperadamente de uma vitória contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Somar três pontos em casa serviria para amenizar um pouco a raiva dos torcedores que na segunda e na terça-feira protestaram no centro de treinamento do clube. E só não invadiram o local para agredir os jogadores porque os seguranças impediram.

Ainda sem treinador, o interino Odair Hellmann comandará a equipe no banco de reservas. Em relação ao Gre-Nal, ele deve fazer ao menos quatro alterações. A única por motivo de suspensão por cartão amarelo será a entrada de Nilton na vaga de Rodrigo Dourado. O restante das mudanças foi feita por critério técnico.

O lateral-esquerdo Geferson substituirá o zagueiro Réver. Com isso, Ernando volta para a zaga. Alex entrará no lugar de Lisandro López e o volante Anderson perdeu espaço para Nico Freitas. Com as alterações, a equipe ganha mais força de marcação e terá apenas Eduardo Sasha isolado no ataque.