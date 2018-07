Com time modificado, Internacional encara o Atlético-MG para retomar liderança O Internacional retomou a liderança do Campeonato Brasileiro na rodada passada e agora encara o Atlético Mineiro para abrir distância dos demais times. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada da competição.