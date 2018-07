Com time no Recife, Flu tem dia marcado por festejos de aniversário de 116 anos

Enquanto o time profissional fez já no Recife o seu último treino de preparação para enfrentar o Sport, neste domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense viveu um dia de comemorações diversas nas Laranjeiras, no Rio, pelos seus 116 anos de fundação, completados neste sábado.

A agenda de festejos foi aberta com eventos às 9h e só terminará nas primeiras horas da madrugada deste domingo. Na parte da tarde, o campo do seu tradicional estádio recebeu dois jogos comemorativos, sendo que um deles marcou a despedida oficial do goleiro Ricardo Berna do futebol.

Esta última partida contou com a presença de artistas e ex-jogadores do clube, entre eles Romerito, Washington "Coração Valente", Aldo, Djair, Gabriel, Leandro Euzébio, Leonardo, Lira e Vica. No seu adeus no duelo festivo, Berna recebeu o carinho dos torcedores e ganhou uma placa do clube em sua homenagem.

"Fico lisonjeado, muito feliz de poder comemorar o aniversário do clube e junto disso, fechar um ciclo na minha vida. Foram muitos anos de investimento na carreira e nada melhor que poder encerrar onde tudo começou", ressaltou o ex-goleiro tricolor.

Enquanto isso, em Recife, o Fluminense realizou o seu último treino de preparação para o jogo contra o Sport em uma atividade no estádio Arruda, onde os recém-contratados atacantes Junior Dutra e Everaldo marcaram presença depois de terem os seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na sexta-feira, ficando assim aptos para estrear.

Para este duelo, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Vasco. Outros desfalques serão o lateral-direito Gilberto, que se recupera de lesão no joelho, o lateral-esquerdo Marlon e o zagueiro Renato Chaves, ambos com problemas musculares.