Com time reserva, Atlético-MG goleia a URT por 5 a 0

BELO HORIZONTE - Mesmo jogando com seu time repleto de jogadores reservas, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento da URT e goleou por 5 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O resultado melhora a situação da equipe na competição, já na rodada passada havia empatado sem gols no clássico contra o Cruzeiro.

Agora com oito pontos, o Atlético fica mais perto do G4 - o grupo dos quatro primeiros colocados que avançam às semifinais. No domingo, joga o clássico contra o América, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já a URT, com seis pontos, tem de se preocupar com o risco de rebaixamento. O time de Patos de Minas só volta a jogar no dia 1.º de março contra a Caldense, em Poços de Caldas.

Em campo, o técnico Paulo Autuori resolver levar apenas os reservas para o jogo para poupar os titulares para a Copa Libertadores - joga contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, em casa, na próxima semana. Mesmo assim, o Atlético dominou as ações e construiu a vitória ainda no primeiro tempo com três gols.

O primeiro, aos 26 minutos, foi do centroavante André - ex-Santos e Vasco -, que recebeu passe de Neto Berola na área e chutou para o gol. Os dois seguintes aconteceram no final da etapa - aos 42, com o zagueiro Edcarlos e, aos 47, com Michel.

Na segunda etapa, o domínio atleticano prosseguiu e o quarto gol saiu aos quatro minutos com Guilherme. Aos 15, Erick foi expulso e a URT ficou com um jogador a menos. Foi o suficiente para o Atlético apenas administrar a partida e ainda conseguir o quinto, fechando a goleada, novamente com André, aos 42 minutos.