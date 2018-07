Com time reserva, Cruzeiro bate o Bahia na estreia do Brasileirão

SALVADOR - Jogando praticamente com o time reserva, o Cruzeiro venceu o Bahia por 2 a 1, na estreia de ambas as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, 20, na Arena fonte Nova, em Salvador. Embalado pela conquista do Campeonato Baiano, os donos da casa tentavam uma boa largada na competição nacional. Já o Cruzeiro, campeão nacional de 2013 e mineiro deste ano, chegou com força para iniciar a luta pelo bicampeonato.

Em meio à disputa da Libertadores, o Cruzeiro poupou quase todos seus titulares, desgastados pela maratona de jogos. Já o Bahia entrou com o que tinha de melhor e animado pela conquista do estadual, mas irritou seu torcedor. Foram muitas as investidas a gol do Bahia, porém, sem sucesso, no primeiro tempo.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Talisca cobrou escanteio da direita, mas Fábio conseguiu impedir. Logo depois, aos 31 minutos, Lincoln arriscou de longe e novamente Fábio fechou o gol. O mesmo aconteceu aos 39 da primeira etapa: Maxi Biancucchi, acionado na esquerda, chutou, mas o goleiro espalmou, evitando que o tricolor abrisse o placar.

O time baiano voltou mais animado no segundo tempo, partindo para o ataque. Aos 11 minutos, Talisca recebeu na esquerda e chutou cruzado, Fábio agarrou. A reação do Cruzeiro foi imediata. Souza chutou de fora da área e acertou a trave direita de Marcelo Lomba. Em seguida saiu o gol da equipe mineira, de uma cabeceada de Nilton.

O Bahia tentou reverter o resultado com uma investida de Rhayner, sem sucesso. Porém, aos 34 minutos o Bahia foi beneficiado por um pênalti. Talisca bateu e marcou para o tricolor, deixando tudo igual na Fonte Nova. O Bahia voltou a reagir e passou a buscar a virada no marcador.

Mas do outro lado o Cruzeiro também foi para cima, com Alisson, que cabeceou após corte no meio da área, mas a bola passou rente ao poste de Lomba. De tanto insistir, o segundo gol dos mineiros saiu aos 44 minutos com Marcelo Moreno, de cabeça.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO

BAHIA - Marcelo Lomba; Diego Macedo, Demerson, Titi e Pará; Fahel, Rafael Miranda, Talisca e Lincoln (Rafinha); Maxi Biancucchi (Jean) e Rhayner. Técnico: Marquinhos Santos.

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Leo, Wallace e Egídio; Tinga (William Farias), Nilton, Souza e Marlone; William (Alisson) e Borges (Marcelo Moreno). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Nilton, aos 17, Anderson Talisca, aos 35, e Marcelo Moreno, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÃO AMARELO - Nilton, Fahel, Rhayner, Willian, Tinga, Pará, Titi.

PÚBLICO - 9.348 pagantes.

RENDA - R$ 271.678,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).