Com time reserva, Dortmund bate Düsseldorf no Alemão BERLIN - Com o foco voltado para a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund entrou em campo diante do Fortuna Düsseldorf, pela 31.ª rodada do Campeonato Alemão, com o time reserva. Mesmo com jogadores que pouco entraram em campo na temporada e atuando fora de casa, a equipe conseguiu a vitória por 2 a 1.