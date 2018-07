Com time reserva, EUA perdem amistoso para checos

Sem jogadores como o goleiro Tim Howard, o meia Clint Dempsey e o atacante Landon Donovan, o técnico Bob Bradley aproveitou para fazer testes visando a definição da lista final para a Copa do Mundo. Atualmente, o treinador trabalha com 30 atletas, tendo que cortar sete deles até a próxima terça.

Mesmo enfrentando uma seleção que está fora do Mundial, o time norte-americano encontrou muitas dificuldades. Maurice Edu ainda chegou a abrir o marcador aos 17 minutos de jogo, mas Tomas Sivok marcou no final do primeiro tempo e Jan Polak virou no início da segunda etapa. Herculez Gomez empatou novamente, antes que Martin Fenin e Tomas Necid decretassem a vitória dos checos.

Na sequência da preparação à Copa, os Estados Unidos ainda realizarão mais dois amistosos. No próximo sábado, a seleção recebe a Turquia na Filadélfia. Já na África do Sul, o time ainda encara a Austrália no dia 5 de junho.

Os Estados Unidos estão no Grupo C da Copa. A estreia será no dia 12, contra a Inglaterra, em Rustenburgo. A chave dos norte-americanos ainda conta a Eslovênia e a Argélia.