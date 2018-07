Com time reserva, Fluminense vence e Wagner marca dois gols no Carioca

RIO - Com time reserva, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu neste domingo, por 2 a 0, na estreia pelo Campeonato Carioca, em São Januário. A equipe tricolor não jogou bem, mas melhorou após a entrada do "titular" Wagner, na metade do segundo tempo. O meia deu mais movimentação à equipe e marcou, de cabeça, os gols da vitória.

O técnico Abel Braga já informou que pretende usar os titulares somente em três das seis rodadas do Carioca que antecedem a estreia pela Libertadores, contra o Caracas, na Venezuela, em 20 de fevereiro. Na quinta-feira, o Flu volta a campo pelo torneio estadual contra o Olaria, no Engenhão, mas o time titular só deve ser escalado contra o Botafogo, no próximo domingo.

"Estou muito feliz, planejei este ano para ser o melhor da minha carreira", disse Wagner, recuperado de uma lesão no fim da temporada passada, que não descartou entrar como titular no próximo jogo.

No castigado gramado de São Januário e com um público de só 1.631 pagantes, as equipes fizeram um primeiro tempo muito ruim. Pouco entrosados, os reservas do Fluminense concentravam todas as jogadas de ataque pelo lado direito. Wellington Silva, que veio do rival Flamengo, até conseguia chegar bem à linha de fundo, mas errava nos cruzamentos.

A primeira boa chance foi do Nova Iguaçu, aos 21 minutos. Dieguinho chutou de fora da área, Berma rebateu mal, para a frente, e precisou pular nos pés de Glauber para evitar o gol. De emoção, no primeiro tempo, foi só.

O início do segundo tempo também foi morno. Aos 12 minutos, o Nova Iguaçu teve um gol bem anulado, por impedimento. O Fluminense melhorou com a entrada do "titular" Wagner, pouco antes do tempo técnico, mas de novo foi o Nova Iguaçu que quase marcou, desta vez aos 31 com Talles, de fora da área; Berna se esticou e jogou a bola para escanteio.

Três minutos depois, o primeiro gol do Flu. Wellington Silva e Rhayner trocaram passes pela direita, o lateral fez ótimo cruzamento na cabeça de Wagner, que mandou a bola no canto. Os jogadores do Nova Iguaçu reclamaram de falta de Wellington Silva no começo da jogada, mas o juiz validou o gol. Aos 45, Ronan puxou contra-ataque, levantou a cabeça e cruzou na medida para Wagner, que cabeceou forte para marcar o segundo e fechar o placar. O jogo terminou sem que nenhum cartão amarelo ou vermelho fosse aplicado.

NOVA IGUAÇU 0 X 2 FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU - Jefferson; Marcelinho, Leonardo, Rodrigo Almeida e Uallace; Filipe Alves, Rodrigo Souza, Léo Salino e Dieguinho (Márcio Guerreiro); Glauber (Talles Cunha) e Lukian (Flávio). Técnico: Leonardo Condé.

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Wellington Silva, Elivélton, Anderson e Fernando (Ronan); Valencia, Diguinho, Fábio Braga (Wagner) e Rhayner; Rafael Sobis (Michael) e Samuel. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Wagner, aos 34 e 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pathrice Maia (RJ).

RENDA - R$ 32.100,00

PÚBLICO - 1.631 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).