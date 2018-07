Com time reserva, Grêmio empata sem gols com o Figueirense em Florianópolis

Em um jogo sem muitas emoções, Figueirense e Grêmio ficaram no empate sem gols, neste sábado, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é considerado péssimo paras as duas equipes - a catarinense briga para fugir do rebaixamento à Série B e a gaúcha sonha com uma vaga na Copa Libertadores.

Em uma rodada em que a grande maioria de seus concorrentes empatou - só o Sport venceu -, o Figueirense desperdiçou a chance de ficar mais perto de deixar a zona de rebaixamento. Agora segue na 18.ª colocação com 33 pontos, a cinco de distância do Internacional, o primeiro fora da área da degola. Entre eles está o Vitória, com 36 pontos.

Já o Grêmio, que entrou em campo neste sábado com vários jogadores reservas, se manteve na oitava colocação, com 49 pontos. O problema é que a distância para o G6, agora completada pelo Atlético Paranaense, subiu de um para dois pontos. Quem está entre os dois na tabela de classificação é o Corinthians, com 50.

Menos mal para o clube gaúcho já que o pensamento está mesmo na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrentará o Cruzeiro, em Porto Alegre, na partida de volta das semifinais. Na ida, em Belo Horizonte, vitória por 2 a 0 e boa vantagem para decidir em casa. Já o Figueirense, só de olho mesmo no Brasileirão, faz no próximo dia 6, um domingo, o duelo catarinense contra a Chapecoense, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 x 0 GRÊMIO

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Marquinhos e Marquinhos Pedroso; Ferrugem (Elvis), Bady (Matheusinho) e Renato; Rafael Silva (Dodô), Lins e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Wallace e Iago; Kaio, Jailson, Negueba (Guilherme Amorim) e Guilherme (Batista); Bolaños (Lincoln) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Moura e Marquinhos (Figueirense); Bolaños e Marcelo Grohe (Grêmio).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC).