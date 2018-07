Com time reserva, Grêmio goleia Santa Cruz no Gauchão Após derrota para o Juventude, no fim de semana, os reservas do Grêmio se reabilitaram no Campeonato Gaúcho com uma goleada sobre o Santa Cruz, por 5 a 0, na noite desta quarta-feira. A partida, disputada novamente no Olímpico, foi válida pela 3ª rodada, adiada em razão da tragédia na boate Kiss, em Santa Maria, no fim de janeiro.