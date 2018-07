Com time reserva, Internacional cumpre tabela no Rio Mais preocupado com a preparação para o Mundial de Clubes, o Internacional vai apenas cumprir tabela nas três últimas rodadas do Brasileirão. Para enfrentar o Botafogo, por exemplo, o técnico Celso Roth poupou os titulares e vai mandar a campo neste domingo, a partir das 17 horas, no Engenhão, um time reserva.