Com time reserva, Manchester United perde na Turquia Com 100% de aproveitamento e já garantido no primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões, o Manchester United poupou seus titulares nesta terça-feira, diante do Galatasaray, em Istambul. Melhor para o time do brasileiro Felipe Melo, que venceu por 1 a 0 e ficou perto da classificação para as oitavas de final.