Com time reserva, Red Bull Bragantino segura empate sem gols com a Ferroviária

A Ferroviária não soube aproveitar que o Red Bull Bragantino poupou os titulares para se reabilitar no Campeonato Paulista Sicredi 2021 e, com o empate sem gols no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), tem a vice-liderança no Grupo B ameaçada. O jogo deste domingo foi válido pela oitava rodada.

Apesar de não conseguir emplacar a quarta vitória seguida, o Red Bull Bragantino segue folgado na liderança do Grupo C com 21 pontos, contra 17 do Novorizontino e 12 do Palmeiras. A Ferroviária chegou ao terceiro jogo de jejum e, com 11 pontos, pode perder a vice-liderança do Grupo B para a Ponte Preta nesta segunda-feira.

Leia Também Corinthians bate o Santos na Vila Belmiro e garante vaga no mata-mata do Paulistão

Com a classificação encaminhada e de olho no jogo da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Emelec, no Equador, o Red Bull Bragantino entrou em campo com um time todo reserva. A Ferroviária bem que tentou aproveitar o desentrosamento adversário, mas esbarrou em um inspirado Júlio César.

No primeiro tempo foram duas grandes intervenções. O goleiro do Red Bull Bragantino fez milagre em cabeçada de Higor Meritão e depois defendeu o pênalti cobrado por Rogério, que foi assinalado com a ajuda do VAR.

A etapa final começou com tudo. A Ferroviária viu a finalização de Guilherme Bala explodir na trave. No rebote, Vinícius Zanocelo mandou por cima. A resposta do Red Bull Bragantino veio em finalização de Luis Phelipe, defendida pelo goleiro Saulo. O técnico Maurício Barbieri chegou a colocar alguns titulares - como Lucas Evangelista, Artur e Claudinho -, mas o placar não saiu do zero.

Pelo Paulistão, o Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado contra o Santos, novamente no estádio Nabi Abi Chedid, pela 10.ª rodada. Dois dias depois, a Ferroviária enfrenta o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 x 0 FERROVIÁRIA

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Weverton (Rafael Luiz), Ligger, Léo Realpe e Natan; Jadsom Silva (Ricardo Ryller), Cuello e Vitinho (Lucas Evangelista); Pedrinho (Claudinho), Luis Phelipe (Artur) e Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

FERROVIÁRIA - Saulo; David Pastor, Matheus Salustiano, Didi e Arthur Henrique; Higor Meritão (Dudu Vieira), Yuri e Vinícius Zanocelo; Rogério (Bruno Mezenga), Felipe Marques (Julio Vitor) e Everton Brito (Guilherme Bala). Técnico: Pintado.

CARTÕES AMARELOS - Natan, Hurtado, Rafael Luiz e Léo Realpe (Red Bull Bragantino); Didi e Yuri (Ferroviária).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).