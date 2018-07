Com time santista definido, Oswaldo de Oliveira relaciona 20 nomes

SÃO PAULO - Com a escalação confirmada por antecipação, o técnico Oswaldo de Oliveira relacionou neste sábado 20 jogadores para o jogo no qual o Santos tentará reverter a vantagem do Ituano na final do Campeonato Paulista, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu. Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, a equipe santista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeã. Já se ganhar por diferença mínima de gols, a decisão do título será definida nas cobranças de pênaltis.

As novidades no grupo de relacionados em relação ao jogo de ida da final são o lateral-direito Cicinho e o lateral-esquerdo Mena, que cumpriram suspensão no primeiro duelo diante do time do interior paulista.

Sem desfalques ou atletas suspensos para a partida de volta da final, Oswaldo já adiantou que o Santos entrará em campo com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Cícero; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Leandro Damião.

O último treino do Santos para a final foi realizado neste sábado no Pacaembu, de onde o elenco alvinegro já saiu direto para o hotel onde está concentrado na capital paulista. Na atividade, Oswaldo voltou a dar atenção especial às jogadas de bola parada e os jogadores voltaram a treinar pênaltis.

Pelo fato de que só poderá levar 18 atletas para a partida deste domingo, o comandante terá de cortar dois nomes entre os relacionados para a decisão.

Confira a lista de jogadores relacionados para a final:

Goleiros - Aranha e Vladimir.

Laterais - Bruno Peres, Cicinho, Emerson e Mena.

Zagueiros - David Braz, Neto e Jubal.

Meio-campistas - Alan Santos, Alison, Arouca e Cícero.

Atacantes - Diego Cardoso, Gabriel, Geuvânio, Leandro Damião, Rildo, Stefano Yuri e Thiago Ribeiro.