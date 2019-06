Com time sub-23, Corinthians terá Zenon e Viola em campo em amistoso em Caruaru

O Corinthians confirmou nesta terça-feira a realização de um amistoso contra o Central, em Caruaru (PE), no próximo dia 30, um domingo, às 16 horas, para celebrar os 100 anos de fundação da equipe pernambucana. De acordo com time paulista, o jogo no estádio Lacerdão terá a presença dos jogadores sub-23 corintianos, que disputam a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com dois "reforços" de peso: o meia Zenon e o atacante Viola.

"O elenco corinthiano, que será formado por jogadores que disputam a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contará com o reforço de dois craques do passado: o meia Zenon e o atacante Viola vestirão o manto alvinegro mais uma vez", informou o Corinthians em seu site oficial.

O presidente Andrés Sanchez convocou a torcida corintiana para prestigiar o jogo contra a equipe pernambucana. "Primeiramente quero agradecer (o convite) e parabenizar o Central pelos 100 anos. Poucas empresas fazem 100 anos nesse país, por isso que o futebol é essa paixão total e o Central tem seus apaixonados. Quero convocar a torcida corintiana a prestigiar o duelo entre Corinthians e Central no centenário", comentou.

A opção pela utilização do time sub-23 com as presenças dos dois jogadores que fazem parte da história corintiana se dá por conta da preparação da equipe principal, comandada pelo técnico Fábio Carille, para o restante da temporada. Nesta paralisação do calendário para a disputa da Copa América, o Corinthians fará dois amistosos.

Na intertemporada, além do período de treinamento, o clube enfrentará o Botafogo-SP, no próximo dia 29, em Ribeirão Preto (SP), e jogará contra o Vila Nova, em 4 de julho, em Goiânia. A volta no Brasileirão será contra o CSA, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada, em 13 ou 14 de julho.