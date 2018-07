Com time sub-23, Inter vence São Luiz na estreia

NOVO HAMBURGO - Mesmo sem seus principais jogadores, que seguem fazendo pré-temporada em Gramado, o Internacional estreou com vitória no Campeonato Gaúcho desse ano. Os garotos da equipe sub-23 fizeram bonito e derrotaram o São Luiz por 2 a 0, no Estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo. Os gols foram marcados por Cláudio Winck e Aylon.

Com o resultado, o Inter largou em vantagem no Grupo A da competição, enquanto o São Luiz ficou para traz no Grupo B. Na próxima rodada, o Internacional terá pela frente o Novo Hamburgo, quarta-feira, às 22 horas, novamente no Estádio do Vale. No mesmo dia, mas às 19h30, o São Luiz pega o Juventude, no Estádio 19 de outubro.

A ausência dos principais nomes não inibiu o Inter, que foi para cima no início da partida deste sábado e abriu o placar logo aos nove minutos. Cláudio Winck recebeu pelo lado direito, próximo à área, cortou para a esquerda e bateu colocado, com curva, tirando do goleiro Alê e marcando um belo gol.

O time colorado ainda teve algumas chances na etapa inicial, mas só voltaria a marcar no início do segundo tempo. Aos cinco minutos, Gladestony aproveitou sobra após escanteio da direita e recolocou a bola na área. Aylon subiu mais alto que todo mundo, se antecipando ao goleiro, e desviou para a rede.