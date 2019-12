Com time sub-23, Liverpool leva goleada e cai na Copa da Liga Inglesa

Com a equipe mais jovem de sua história em um jogo oficial, o Liverpool foi goleado pelo Aston Villa por 5 a 0, nesta terça-feira, e se despediu da Copa da Liga Inglesa, nas quartas de final. O tradicional clube inglês contou com uma formação de base, com a equipe sub-23, porque o time principal está no Catar para o Mundial de Clubes da Fifa.

LEIA TAMBÉM > Teclado Gboard para de funcionar no Android e usuários enfrentam problemas

Curiosamente, o Liverpool fará sua estreia na competição internacional justamente nesta quarta, contra o Monterrey, do México, às 14h30 (horário de Brasília), pela semifinal. Se confirmar o favoritismo, o time inglês enfrentará na final o Flamengo, que despachou o Al Hilal por 3 a 1, nesta terça.

Disputando uma sequência de torneios simultaneamente, o Liverpool se viu em situação incomum há cerca de dois meses, quando saíram as datas da Copa da Liga Inglesa, coincidindo com a disputa do Mundial. O clube chegou a cogitar abandonar a competição nacional, mas acabou decidindo jogar com atletas da base.

Por essa razão, a média de idade do elenco era 19,4 anos nesta terça, recorde na história do clube, por conta com jogadores do time sub-23 e até sub-20. Nenhum medalhão permaneceu em solo inglês para o confronto, à exceção dos machucados. Dos atletas relacionados, 16 nunca haviam defendido o time principal. O time foi comandado por Neil Critchley, técnico da equipe sub-23.

Com esta formação improvável, o Liverpool foi alvo fácil do Aston Villa, fora de casa. Os quatro primeiros gols foram marcados ainda no primeiro tempo. O placar foi aberto aos 13 minutos, quando Conor Hourihane cobrou falta direta cruzada na área. A bola passou por todo mundo e entrou direto.

Três minutos depois, cruzamento da direita desviou no lateral Morgan Boyes, do Liverpool, e "matou" o goleiro Caoimhin Kelleher, o encobrindo. O terceiro saiu aos 36 após um erro na saída de bola da defesa visitante. A bola sobrou nos pés de Jonathan Kodjia, que disparou pelo meio, entrou na área e bateu na saída do goleiro.

Antes do intervalo, aos 44 minutos, o mesmo Jonathan Kodjia não teve qualquer dificuldade para escorar para as redes um cruzamento rasteiro da direita. No segundo tempo, com o Aston Villa mais lento em campo, o quinto gol saiu apenas nos acréscimos, com o atacante brasileiro Wesley Moraes.