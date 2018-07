Com times da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil serão sorteadas na quinta

A CBF confirmou nesta segunda-feira que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão realizados na próxima quinta, um dia após os últimos cinco times classificados para esta etapa serem determinados com a disputa dos jogos de volta da quarta fase.

Assim como vem ocorrendo desde 2013, os clubes brasileiros que participam da Copa Libertadores entram no torneio mata-mata nacional nas oitavas de final. Em 2017, são eles: Chapecoense, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Atlético-PR.

Porém, a diferença em comparação aos anos recentes é de que os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro (Atlético-GO), da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e da Copa Verde (Paysandu) de 2016 também vão entrar "adiantados" na Copa do Brasil.

De acordo com o a CBF, o evento de sorteio dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil vai começar às 12 horas. Depois, às 15h, a confederação determinará, também através de um sorteio, os mandos de campo da quinta fase do torneio.

Os duelos de volta da quarta fase da Copa do Brasil estão marcados para a próxima quarta-feira. São eles: Corinthians x Internacional (1 a 1 na ida), Joinville x Sport (1 a 2), Paraná x Vitória (2 a 0), Cruzeiro x São Paulo (2 a 0) e Fluminense x Goiás (1 a 2).