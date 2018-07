Com Tite na torcida, sub-20 do Corinthians é campeão na Arena

Não foi exatamente a primeira volta olímpica, porque no domingo os profissionais fizeram a festa do título brasileiro ganhando de 6 a 1 do São Paulo. Mas neste sábado o Itaquerão pela primeira vez viu um time ser campeão. O feito é do time júnior do Corinthians, que, apesar da derrota para Santos por 3 a 2 nesta manhã, ficou com o título do Campeonato Paulista Sub-20.

A partida estava marcada para acontecer em São José dos Campos, onde o Corinthians mandou seus jogos durante toda a competição. Mas a vitória por 4 a 0 no jogo de ida da final, na Vila Belmiro, fez a diretoria corintiana levar o jogo para o Itaquerão, uma vez que o título era praticamente certo.

Decidiu-se também por cobrar ingresso e, mesmo assim, 11.856 pessoas pagaram para ver a partida, que foi antecipada para as 11h à pedido da Polícia Militar, para que não houvesse confronto com a torcida do São Paulo, que joga pelo Brasileiro às 17h no Morumbi.

Acompanhado de diversos membros da comissão técnica e da diretoria, o técnico Tite assistiu à partida in loco no Itaquerão. No elenco campeão brasileiro estão Matheus Pereira e Guilherme Arana, que em janeiro venceram a Copa São Paulo de Futebol Júnior junto com o elenco campeão neste sábado.

Um dos destaques do time, o volante Marciel fez um dos gols do Corinthians neste sábado, após assistência de Tocantins, atacante que já jogou entre os profissionais. Gabriel Vasconcelos, que logo deve ser aproveitado por Tite, marcou o outro gol.

Olha só quem veio prestigiar os garotos do Sub-20 na grande final do Campeonato Paulista! Grande Tite! #CORxSAN pic.twitter.com/IFslDtrEoo — Corinthians (@Corinthians) 28 novembro 2015

TETRA-VICE

O Santos comemorou ter se classificado para as finais de todas as quatro categorias de base do futebol paulista, mas perdeu todas. Só neste sábado levou a pior em três decisões. No sub-17, o São Paulo conquistou o título após empate por 1 a 1 em Cotia, festejando a segunda taça da semana - os juniores ganharam a Copa do Brasil Sub-20 na terça-feira, no Morumbi, contra o Atlético-PR.

Já no sub-15 o Santos perdeu na Vila Belmiro, por 1 a 0, para o Audax, que conquistou seu primeiro título estadual. O sub-11 já havia sido encerrado há duas semanas, com título do Palmeiras sobre o Santos em plena Vila Belmiro.