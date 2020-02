Com Tite no estádio, Valencia e Atlético de Madrid empatam pelo Espanhol

Valencia e Atlético de Madrid abriram a 24ª rodada do Campeonato Espanhol com um movimentado confronto por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta sexta-feira, no Estádio Mestalla, empataram por 2 a 2.

O Atlético de Madrid chegou aos 40 pontos, na quarta colocação, mas pode deixar a zona de classificação à Liga dos Campeões no complemento da jornada, sendo ultrapassado por Sevilla e Real Sociedad. Já o Valencia está na sexta posição, com 38, mas também pode cair na tabela de classificação. Foi o terceiro tropeço seguido do time, sendo dois pelo Espanhol.

A partida contou com a participação de três brasileiros, todos defensores. Gabriel Paulista foi titular no Valencia, enquanto Felipe e Renan Lodi começaram jogando pelo Atlético. Eles foram vistos de perto por Tite, o técnico do Brasil, e Juninho Paulista, o coordenador de seleções da CBF.

Embora o Vallencia tenha sido superior na partida, o time de Madri largou na frente na partida, com o gol marcado por Llorente, aos 15 minutos. No fim do primeiro tempo, aos 40, Gabriel Paulista empatou o duelo para o Valencia.

Mas o Atlético foi ao intervalo em vantagem graças ao belo gol do ganês Thomas Partey, aos 43 minutos, quando roubou a bola na intermediária e chutou forte de fora da área. O Valencia, porém, conseguiu a igualdade definitiva aos 14 minutos do segundo tempo, com Geoffrey Kondogbia, da República Centro-Africana.

Após o empate, os time se concentram em compromissos da Liga dos Campeões. Pelas oitavas de final, o Atlético vai receber o Valencia na terça-feira. E o Valencia jogará no dia seguinte na Itália, diante da Atalanta.