Atlético de Madrid vence e mantém vice-liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid mandou a campo seus principais jogadores neste sábado e venceu o Espanyol por 3 a 1, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Simeone ignorou o desgaste por conta do jogo de meio de semana contra o Barcelona pela Liga dos Campeões e optou por usar a força máxima.

Com o brasileiro Filipe Luís em campo nos 90 minutos, o time de Madri alcançou a 23ª vitória na competição e se manteve em segundo lugar com 73 pontos. O líder Barcelona tem 76 e ainda neste sábado enfrentará a Real Sociedad, fora de casa. O Real Madrid, mais cedo, goleou o Eibar por 4 a 0 e aparece em terceiro, com 72. O Espanyol tem 36 pontos, em 13º, e ainda corre risco de rebaixamento.

A vitória veio de virada. Diop abriu o marcador para os anfitriões, aos 29 do primeiro tempo. Mas teve pouco tempo para comemorar. Cinco minutos depois, Fernando Torres deixou tudo igual. A virada veio na segunda etapa. Aos 13, Griezmann marcou o segundo para os visitantes. A um minutos do final, Koke ampliou.

O Atlético de Madrid agora volta novamente às atenções para a Liga dos Campeões. Na quarta-feira, receberá o Barcelona no Vicente Calderón, no duelo de volta das quartas de final da competição. No primeiro jogo, a equipe de Neymar venceu de virada por 2 a 1. Como marcou fora de casa, o time madrilenho avança com uma vitória por 1 a 0.