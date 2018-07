Com titulares, Botafogo bobeia e empata com o Volta Redonda no Maracanã

RIO - O Botafogo, com seus titulares, tropeçou mais uma vez no Campeonato Carioca ao empatar com o Volta Redonda por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã. Com o resultado, diminuem as chances de classificação do time Alvinegro para as semifinais. O time caiu uma posição na tabela de classificação e, com 12 pontos, é apenas o nono colocado.

Um agravante para o Botafogo é a boa campanha realizada pela Cabofriense, único pequeno entre os quatro melhores. Nesta rodada, a equipe de Cabo Frio venceu mais uma e ocupa a terceira colocação com 19 pontos, na frente, inclusive, do Vasco, que tem 18.

O time da casa começou bem, com bastante velocidade, e investindo nas jogadas de ponta. Já o Volta Redonda tentava dificultar com uma forte marcação no meio. Ainda assim, o Botafogo conseguia encontrar espaços principalmente com o uruguaio Lodeiro e Jorge Wagner, mas pecava muito no último passe.

O atacante Ferreyra era bastante acionado no ataque, mas não conseguia levar perigo aos adversários. Wallyson, destaque dos últimos jogos, também estava apagado. No fim da primeira etapa, o apoiador liderou um bom contra-ataque, mas prendeu demais a bola, não passou para Ferreyra, que estava livre, e chutou por cima do gol.

O Volta Redonda iniciou o segundo tempo melhor, criando boas jogadas de velocidade no ataque, enquanto que o Botafogo seguia com os mesmo problemas da etapa anterior. Mas em um cruzamento despretensioso para a área do time visitante, João Paulo tocou com a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Jorge Wagner bateu e marcou.

Contudo, o Volta Redonda continuou melhor e em uma bobeira de Bolatti na defesa, Sassá tomou a bola, driblou o goleiro Jefferson na área e fez um belo gol. O Botafogo não conseguiu esboçar reação e o seu adversário, satisfeito com o resultado, segurou a partida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO - Jefferson; Edílson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos (Bolatti), Gabriel (Daniel), Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson (Henrique) e Ferreyra. Técnico: Eduardo Hungaro.

VOLTA REDONDA - Gatti; Rodrigo Paulista, Marcelo, Gilberto e João Paulo; Bruno Barra, Zé Augusto (Dudu), Laionel e Gláuber; Hugo (Sassá) e Tiago Amaral (Arthur). Técnico: Toninho Andrade.

GOLS - Jorge Wagner (pênalti), aos 20, e Sassá, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bolatti e Edílson (Botafogo); Gilberto (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Estevão da Cunha Trindade.

RENDA - R$ 87.970,00.

PÚBLICO - 2.981 pagantes (3.819 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).