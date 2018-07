Com titulares, Botafogo joga contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

RIO - Como a prioridade do Botafogo neste ano é a Copa Libertadores, o time entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Volta Redonda, às 19h30, pela nona rodada do Campeonato Carioca, com o principal objetivo de dar entrosamento à equipe. Os titulares estão escalados e vão atuar no estádio do Maracanã. No domingo, no clássico contra o Fluminense, o técnico Eduardo Hungaro vai optar pelos reservas.

Na próxima semana, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Unión Española, do Chile, pela Libertadores. Nesta quinta, Eduardo Hungaro quer, claro, a vitória - resultado que deixaria o Botafogo com boas chances de se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas pelo discurso de atletas e comissão técnica, o Estadual está mesmo em segundo plano.

O time vai contar com o zagueiro Bolívar, recuperado de contusão. Ele treinou normalmente nesta quarta e era a única duvida de Eduardo Hungaro, que ficou satisfeito quando soube que poderia "testar" todos os titulares novamente.

O "treino de luxo" contra o Volta Redonda vai ser mais uma oportunidade de o técnico botafoguense ajustar alguns setores e ensaiar jogadas do time. Ele quer velocidade nos ataques, rapidez no toque de bola e paciência se o gol demorar a sair. Para o treinador, a equipe ganhou confiança com as duas primeiras vitórias na Libertadores e não pode perder o foco.