Com titulares de volta, Grêmio recebe o Corinthians para ampliar invencibilidade

Com a volta dos titulares, o Grêmio recebe o Corinthians neste sábado, às 19 horas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será em Porto Alegre e pode marcar o retorno do meia-atacante Luan à arena, da qual é o maior artilheiro.

O Grêmio soma quatro pontos na tabela de classificação, fruto da vitória na estreia por 1 a 0 sobre o Fluminense e do empate em 1 a 1 com o Ceará na rodada seguinte. O time gaúcho ocupa, no momento, o quarto lugar.

Os titulares poupados no confronto contra o Ceará voltam ao time neste sábado. No duelo em Fortaleza, Renato Gaúcho decidiu preservar peças importantes como o goleiro Vanderlei, os zagueiros Geromel e Kannemann, o meio-campista Maicon e o atacante Diego Souza, artilheiro da equipe no ano.

Criticado por boa parte da torcida, o treinador, que tem feito rodízio entre reservas e titulares em todas as últimas temporadas no Brasileirão, justificou que o cansaço impossibilita a escalação dos principais jogadores em todas as partidas.

O técnico também deve contar com o retorno de Matheus Henrique. O meia está recuperado de um desconforto muscular na coxa esquerda e é provável que seja ao menos relacionado.

Já Jean Pyerre enfrenta um problema familiar e a tendência é de que continue de fora. A sua escalação está condicionada às condições psicológicas. Renato afirmou que o jogador só irá atuar se estiver bem mentalmente e concentrado no duelo.

Recém-contratado, o meia Robinho, que chegou do Cruzeiro, foi apresentado na sexta-feira, mas sua estreia ainda deve demorar. O jogador de 32 anos passou por uma cirurgia para reconstrução de dois ligamentos no joelho esquerdo recentemente. Depois, voltou a defender o time mineiro antes do recesso do futebol por conta da pandemia do coronavírus. No período sem jogos passou a manter a forma com um personal particular, mas precisa de tempo para readquirir a forma física ideal.