Com titulares descansados, Santos terá força máxima

O Santos terá força máxima para encarar o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Depois do treino deste sábado fechado à imprensa, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista com os 23 jogadores relacionados para o clássico.

Os titulares tiveram a semana para trabalhar, pois foram poupados do empate por 1 a 1 contra o Santos do Amapá, quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. Nem Dorival viajou com o time, que foi comandado pelo auxiliar Lucas Silvestre.

A preocupação está em seguir vivo no Estadual e aumentar a invencibilidade de 25 jogos na Vila Belmiro. A provável escalação do time para a partida terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Ricardo Oliveira.

Confira os 23 relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo.

Laterais: Caju, Victor Ferraz e Zeca.

Volantes: Alison, Thiago Maia e Renato.

Meias: Elano, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Ronaldo Mendes, Serginho e Vitor Bueno.

Atacantes: Gabriel, Joel, Maxi Rolón, Ricardo Oliveira e Paulinho.