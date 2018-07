Com titulares descansados, Cruzeiro joga contra o Coritiba para diminuir pressão

Depois de poupar os principais titulares na derrota para a Ponte Preta, na última quinta-feira, o Cruzeiro volta a ter força máxima neste domingo para enfrentar o Coritiba, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E obter um bom resultado é considerado obrigação pelo técnico Mano Menezes. A equipe, afinal, vem de uma sequência de três partidas sem vitória e estagnou nos 11 pontos, ocupando a parte inferior da tabela de classificação.

Mano Menezes, assim, reconhece que o Cruzeiro está pressionado. E somente um triunfo neste domingo - além de uma boa atuação - pode devolver um clima de maior tranquilidade ao elenco e ao torcedor.

"A pressão é interna porque a gente se incomoda quando o resultado não vem. Sabemos da importância dele para valorizar aquilo que estamos fazendo como atuação. A boa atuação é o caminho para a vitória, mas ela em si não resolve", pontuou. "O próximo jogo é contra o Coritiba na nossa casa e nós precisamos voltar a vencer em casa".

Recuperado de contusão, o volante Henrique pode retornar ao time e ganhar o posto de Lucas Romero. Os titulares poupados contra a Ponte Preta, como Ezequiel, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves, entre outros, também foram confirmados pelo treinador.