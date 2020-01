Titulares do Botafogo estreiam no Carioca contra o Macaé em casa

O Botafogo vai fazer neste domingo, às 19 horas, no Engenhão, a sua "estreia" no Campeonato Carioca. É verdade que o clube já disputou dois jogos na competição, com duas derrotas, mas diante do Macaé a torcida terá a primeira oportunidade de ver a equipe titular em ação por uma competição na temporada de 2020.

Contra Volta Redonda e Madureira, o Botafogo foi representado por um time que misturava reservas e jogadores das categorias de base. Nem mesmo o técnico Alberto Valentim esteve nos dois primeiros compromissos da equipe no Carioca, já que estava comandando a pré-temporada no Espírito Santo - Bruno Lazaroni foi o treinador. Agora a equipe quer recuperar o tempo perdido e marcar os três primeiros pontos no torneio estadual.

"Eu tenho o time definido, sim, embora só goste de cravar depois do último treino. Mas vamos com o time forte, titular, que está preparado para fazer um grande jogo no domingo", disse Valentim. "O campeonato começa para a gente agora."

O treinador não revela a escalação, mas é provável que ele coloque em campo a equipe que iniciou o amistoso contra o Vitória-ES, na última segunda-feira. Dos dez jogadores contratados pelo clube para a temporada, deverão estar no time o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Thiaguinho, o meia Bruno Lazário e o atacante Pedro Raul.

Embora a diretoria do Botafogo ainda corra atrás de contratações - o meia japonês Honda está na mira -, Valentim se diz muito satisfeito com os atletas que chegaram ao clube. Ele está seguro de que eles farão o time ser muito mais forte em 2020 do que foi em 2019.

"Eu fiquei muito satisfeito com as contratações. Foram contratações pontuais, dentro do que nós achamos que será o ano. Gostei muito, dentro do que o Botafogo tinha de realidade, sem fazer loucuras."