Com titulares, Grêmio recebe Chapecoense para seguir invicto após a Copa América

Com a maioria de seus titulares, o Grêmio recebe a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de ampliar a série positiva construída recentemente e, assim, manter a invencibilidade.

Desde que os torneios oficiais foram retomados após a disputa da Copa América, o time gaúcho ainda não perdeu. Em sete jogos, contabilizando Copa Libertadores, em que está nas quartas de finais, Copa do Brasil, na qual avançou para as semifinais, e Brasileirão, o Grêmio soma quatro vitórias e três empates.

Antes irregular e oscilante, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho tem mostrado que aproveitou a pausa de quase um mês no calendário. Voltou mais atento e equilibrado e conseguiu resultados importantes. No entanto, ainda precisa melhorar no Brasileirão, já que, devido ao início ruim, soma 16 pontos e está longe dos primeiros colocados.

"Vamos fazer o melhor para conseguir a vitória. A Chapecoense é um time que se defende bem, que luta e que compete. Vamos lutar em busca dos três pontos porque somos favoritos em casa", ressaltou o zagueiro Pedro Geromel, um dos atletas que deve estar em campo na Arena Grêmio.

Como o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, que seria no meio desta semana, foi adiado para o próximo dia 14 em razão da participação do time paranaense na Levian Cup (antiga Copa Suruga) no Japão, Renato Gaúcho deve escalar boa parte dos titulares diante do rival catarinense.

Não dá para afirmar que o treinador mandará a campo todos os titulares pois alguns apresentam desgaste físico e o Grêmio está prestes a enfrentar uma maratona. A partir do próximo final de semana, depois de ter cinco dias livres para treinar, a equipe tricolor jogará nove vezes em 30 dias. Logo, é necessário preservas os atletas mais desgastados. No momento, três estão machucados: Michel, Marcelo Oliveira e Felipe Vizeu.

Uma novidade na partida pode ser Luciano. Apresentado na última sexta-feira, o atacante, que foi comprado junto ao Fluminense, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a fazer a sua estreia com a camisa gremista. É provável que comece entre os reservas.